Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал государственных служащих за недостоверные сведения в декларациях о доходах. Об этом говорилось в ходе заседания президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ.
Так, по словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей, сообщает пресс-служба президента РТ.
- Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей. Некоторые руководители в этот список попали дважды, - отметил глава республики, добавив, что по итогам за нарушение антикоррупционных требований в РТ наказаны четыре министра.
Также в ходе заседания прокурор Татарстана Илдус Нафиков отметил, что за текущий год в республике пресечено более 400 преступлений коррупционной направленности, выявлено более 1300 нарушений законодательства о противодействии коррупции, из которых при представлении сведений о доходах – 321 нарушение.
- С целью их устранения внесено более 600 представлений, объявлено 23 предостережения, привлечены к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица, - цитирует слова Нафикова пресс-служба президента РТ.
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