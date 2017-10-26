Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

Президент РТ Рустам Минниханов выступил в Госсовете РТ, прокомментировав языковой вопрос.
Вот о чем говорил Президент Татарстана:
«Я тоже по этому вопросу должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?»
«Я обращался и к прокурору, Илдус Саидович к вам, и к генпрокурору, что нам нужно время, чтобы мы с министерством образования РФ могли довести до конца, объяснить людям. Вина, как сказал депутат Рыбушкин, наверное, есть у всех у нас. Но не у директоров школ! Они выполняли ту инструкцию, которая у нас сложилась. Сегодня директора школ — интеллектуальный потенциал нашей республики в преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали вот такое. Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо? По отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Надо ведь все это дело было продумать…
Как получается? Нам нужно было время решить этот вопрос. К сожалению, министерство образования РФ не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Я уверен, что мы найдем общие точки решения этого вопроса. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет! Если где-то есть, покажите! Да, в Швейцарии добровольно — ты из четырех языков выбираешь два языка. Я согласен, нам нужно работать над риторикой, над количеством часов. Мы эти вопросы понимаем и эту работу ведем".
/…/ Если кто-то хочет сказать, что президент республики не реагирует, не занимается этим вопросом — я работаю над этим вопросом, не надо политизировать! Уже чересчур этот вопрос вышел за пределы. Сейчас уже оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве можно это позволить?
Я обращаюсь, Илдус Саидович, к вам как к прокурору республики. Я ведь вам говорил — если есть претензии, обращайтесь ко мне, привлекайте меня. Привлекайте Мухаметшина. Но зачем директоров школ терроризировать? Это ведь наши люди! И как можно таким образом работать с людьми? Это ваше право! Многое, конечно, нам нужно поменять. Вы знаете, какие документы мы подготовили, мы этот вопрос с вами открыто обсуждаем и никто это не скрывает. Но сегодня мы зашли слишком далеко. Если сегодня мы еще на заседании Госсовета будем нагнетать эту ситуацию! Я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с министерством образования наши вопросы, потом мы доложим. Если у нас не получилось, мы скажем, что у нас не получилось. Нам нужно довести до логического завершения, ту работу, которую мы ведем.
Мы отработаем и перед вами отчитаемся. Мы тоже такие же люди, которые отвечают перед главой государства. Все изменить силовым методом не должны, вы и так уже породили столько напряжения. Законы каждый по своему не должен трактовать. Есть закон, есть Конституция России, есть Конституция РТ… 20 с лишним лет мы этими законами жили и работали. Наверное, надо было внести некие коррективы и изменения, мы согласны. Мы же не оспариваем количество русского языка. Вот кому интересно расшатать стабильность… Это же не только РТ касается. На надо выдержанно этот путь завершить до конца и тем самым обеспечить стабильность".
Сообщает «БИЗНЕС Online».
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