Вход | Регистрация
Курсы валют (26.10.2017):
$57.58520 67.68560
Погода в Набережных Челнах:
Малооблачно Облачно Облачно
-4° -5° -2°
Вечер
26 октября		 Ночь
27 октября		 Утро
27 октября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
26 октября в 14:49
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.

26 октября в 13:32
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей

Он решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов.

26 октября в 12:47
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

15-16 ноября в ИТ-парке Челнов состоится форум «Цифровое производство и будущее автопромышленности». Приедет президент РТ и представители автозаводов России.
26 октября в 11:37
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

- Мы зашли слишком далеко. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет!- сказал Минниханов.
26 октября в 10:49
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков

В номере гостиницы, где проживала задержанная, полицейские нашли 200 г наркотиков. Из нескольких тайников, оборудованных девушкой, оперативники изъяли более 1400 г вещества.
26 октября в 09:13
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ

Соцпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагают скидку 10% от стоимости машины. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах.

26 октября в 08:47
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны

Участились случаи обмана, связанные со схемами «разблокировка банковской карты», «родственник попал в беду», «компенсация за купленные лекарства» и «начисления «надбавок».
26 октября в 08:33
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия

В таком случае при подаче документов касательно имущества на основании доверенности сделка не состоится, а собственника уведомят о попытке совершить противоправные действия.
26 октября в 08:03
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе

39-летний мужчина за рулем Land Rover сдавая назад не убедился в безопасности своего маневра.

25 октября в 16:36
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Учителя татарского языка за закрытыми дверями приняли резолюцию в адрес министра РФ Ольги Васильевой.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 73

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
26 октября 2017г. 17:07

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

Президент РТ Рустам Минниханов выступил в Госсовете РТ, прокомментировав языковой вопрос.

Вот о чем говорил Президент Татарстана:

«Я тоже по этому вопросу должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?» 

«Я обращался и к прокурору, Илдус Саидович к вам, и к генпрокурору, что нам нужно время, чтобы мы с министерством образования РФ могли довести до конца, объяснить людям. Вина, как сказал депутат Рыбушкин, наверное, есть у всех у нас. Но не у директоров школ! Они выполняли ту инструкцию, которая у нас сложилась. Сегодня директора школ — интеллектуальный потенциал нашей республики в преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали вот такое. Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо? По отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Надо ведь все это дело было продумать… 

Как получается? Нам нужно было время решить этот вопрос. К сожалению, министерство образования РФ не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Я уверен, что мы найдем общие точки решения этого вопроса. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет! Если где-то есть, покажите! Да, в Швейцарии добровольно — ты из четырех языков выбираешь два языка. Я согласен, нам нужно работать над риторикой, над количеством часов. Мы эти вопросы понимаем и эту работу ведем".

/…/ Если кто-то хочет сказать, что президент республики не реагирует, не занимается этим вопросом — я работаю над этим вопросом, не надо политизировать! Уже чересчур этот вопрос вышел за пределы. Сейчас уже оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве можно это позволить?

Я обращаюсь, Илдус Саидович, к вам как к прокурору республики. Я ведь вам говорил — если есть претензии, обращайтесь ко мне, привлекайте меня. Привлекайте Мухаметшина. Но зачем директоров школ терроризировать? Это ведь наши люди! И как можно таким образом работать с людьми? Это ваше право! Многое, конечно, нам нужно поменять. Вы знаете, какие документы мы подготовили, мы этот вопрос с вами открыто обсуждаем и никто это не скрывает. Но сегодня мы зашли слишком далеко. Если сегодня мы еще на заседании Госсовета будем нагнетать эту ситуацию! Я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с министерством образования наши вопросы, потом мы доложим. Если у нас не получилось, мы скажем, что у нас не получилось. Нам нужно довести до логического завершения, ту работу, которую мы ведем. 

Мы отработаем и перед вами отчитаемся. Мы тоже такие же люди, которые отвечают перед главой государства. Все изменить силовым методом не должны, вы и так уже породили столько напряжения. Законы каждый по своему не должен трактовать. Есть закон, есть Конституция России, есть Конституция РТ… 20 с лишним лет мы этими законами жили и работали. Наверное, надо было внести некие коррективы и изменения, мы согласны. Мы же не оспариваем количество русского языка. Вот кому интересно расшатать стабильность… Это же не только РТ касается. На надо выдержанно этот путь завершить до конца и тем самым обеспечить стабильность".

Сообщает «БИЗНЕС Online». 

Оцените материал:
  • Понравился: 1
  • Не понравился: 2
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?

Комментарии:

.
26.10.2017 13:49

Да, нужно отрегулировать и найти решение, не нужно забывать то, что случилось из-за языкового вопроса на Украине... А вообще, привлекает внимание и вот этот пассаж: “Сегодня директора школ — интеллектуальный потенциал нашей республики в преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора...” Я эту обеспокоенность понимаю так: а что если обвиненные и обозленные директора, особенно русскоязычные, проведут избирательную компанию объективно, без всяких вбросов и поттасовок?!

Ответить
.
26.10.2017 13:53

Умылись те, кто были против татарского в школе?! Почувствовали себя на пару недель крутыми, типа, вы что-то решаете. Ничего НЕ РЕШАЕТЕ. Умные люди это сразу понимали. Минниханов сказал, что татарский дети будут учить в школах, значит, будут. Да, в правительстве пойдут на уступки, сократят часть часов, в остальном все останется как было.

Ответить
.
26.10.2017 14:28

Круто Минниханов сказал, что все вопросы теперь к нему. В штаны наделают все, а к нему не пойдут требовать, чтобы татарского в школах не было. Наглядный пример того, кто в доме хозяин. Ау, Путин, ты где? Как быть с твоими указами теперь? А Минниханов умен, ишь как все повернул: “Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо? По отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину”. Грамотный политик, мои аплодисменты.

Ответить
.
26.10.2017 14:47

“В остальном всё останется как было...” И что останется как было? Если сократят количество часов, сделают в старших классах факультатив, увеличат количество уроков русского.  - разве это “как было”? Уже не как было. Главное, чтобы все изменения проходили без всяких трагических событий, постепенно, спокойно. Так, постепенно, придём к факультативу и с начальной школы, пусть и не сразу. Но уже хорошо, что изменения начались...

Ответить
.
26.10.2017 14:54

“Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным?... ” Никогда не слышал, что в России государственный язык - татарский. И никогда не слышал, что есть такое государство - Татарстан. В Конституции государства записано, что в РФ есть области, края, республики, одной из которых и является Татарстан. Республикой в государстве, но не государством в государстве. Что-то тут Минниханов темнит. Или недопонимает. И почему стрелки пытается перевести на министерство образования России? Будем ждать развития событий...

Ответить
.
26.10.2017 16:04

нам не 90 нужны, 80-е, когда татарский изучали только татары. и то - многие из под палки учились

Ответить
.
26.10.2017 17:07

“Если сегодня мы еще на заседании Госсовета будем нагнетать эту ситуацию! Я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с министерством образования наши вопросы, потом мы доложим...”
————————————————————————-
Минниханов рассчитывает по тихому договориться сначала с министерством образования РФ, а потом с совместным решением прийти к Путину. Может, министерство он в очередной раз и убедит, но убедит ли русскоязычное население? Или думает, что всё само собой рассосётся? Привыкли решать вопросы не считаясь с народом, вот и в этот раз так же хочет сделать. Но вопрос касается слишком многих - миллионов. И не только русскоязычных, весь народ. И вопрос надо решать, как гласит конституция: источников власти в стране является народ. Т.е. спрашивая желания и надежды народа. Может быть, провести референдум. (хотя, при  управляемых директорах школ, результат может быть заказным)

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru