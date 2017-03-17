Президент Татарстана подарил карт юному гонщику из Челнов

Рустам Минниханов исполнил мечту 6-летнего Коли Волкова. Мальчик неоднократно становился призером соревнований, но для участия в летних гонках у него не было подходящего технического средства, сообщает Эфир-24.

Появился автомобиль у юного гонщика после обращения мамы мальчика к главе республики в прошлом году. Галине Волковой было обещано, что карт обязательно будет.

Гоночный автомобиль предназначен для теплого времени года, поэтому пока он собран не полностью. Скоро сойдет снег, и тогда мотор обкатают на асфальте, после карт примет участие и в спортивных заездах. Мальчик обещает, что теперь побед будет больше.