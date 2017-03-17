Президент Татарстана подарил карт юному гонщику из Челнов

|17 марта в 17:17
Холдинг «АГРОСИЛА» ввел в эксплуатацию новый производственный комплекс, на строительство которого ушло более трех миллиардов рублей.
|17 марта в 15:53
Пропажу денег продавец заметила не сразу. К счастью, происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне.
|17 марта в 11:57
Гоночный автомобиль предназначен для теплого времени года, поэтому пока собран не полностью. Скоро сойдет снег, и тогда мотор обкатают на асфальте. Коля Волков примет участие в спортивных заездах.
|17 марта в 11:33
Россияне будут отдыхать по следующему графику: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
|17 марта в 10:12
Запрет свободной продажи сигарет должны будут ввести до 2035 года. Также Минздрав планирует снизить потребление табака среди населения России к указанному сроку до 1 %.
|17 марта в 09:11
Акция пройдет с 1 по 10 мая. Количество поездок для инвалидов и участников войны будет неограниченным. При этом бесплатно также сможет проехать один сопровождающий.
|17 марта в 08:53
Агрызский районный суд приговорил 45-летнюю женщину к 6 месяцам ограничения свободы.
|17 марта в 08:50
В торговом центре «Алтын» традиционно продают технику и проводят ремонт электроники.
|17 марта в 08:18
За звание лучшей хозяйки боролись шесть претенденток. Конкурсантки продемонстрировали свое мастерство в таких этапах, как презентация, кулинарное искусство, творческий номер, лайфхак, блиц-опрос, интернет-симпатии.
|16 марта в 17:00
Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.
Комментарии посетителей
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...
Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы...
что и требовалось доказать
Почему же не изменится? Еще как изменится! Он же будет отрабатывать вложенные в него, в его избирательную...
Гелчачак Фагимовна Фахразиева 17.03.2017 09:17 Здравствуйте, я мама Зульфата Фахразиева - Гелчачак Фагимовна....
Здравствуйте, я мама Зульфата Фахразиева - Гелчачак Фагимовна. ХОЧУ УТОЧНИТЬ : ЗУЛЬФАТ УЧИЛСЯ У...
исправили уже
Нас никто не победит!
Цель Навального- стать президентом, а не сделать жизнь большинства населения лучше в материальном плане....
Итак перемены, когда дети обедают, по 15мин. для старших и 20- для младших. Куда ещё увеличивать, только есть в...
Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой... И ещё домашенн задание...
продублирует обещание ельцина, - и шансы повысятся.
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...