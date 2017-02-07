Президент Татарстана встретится с лидерами арабских государств

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором аравийской провинции Эр-Рияд принцем Фейсалом бен Бандаром. Встреча состоялась в рамках официального визита татарстанского лидера в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Сегодня у Рустама Минниханова запланированы встречи с королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом и преемником наследного принца Мухаммадом бин Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом.

Помимо этого, планируется обсудить развитие торгово-экономических отношений между Татарстаном и Саудовской Аравией с министром торговли и инвестиций Маджедом Аль-Кассаби и с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдельлатыфом Бен Рашидом Аль-Зайяни. А с руководством инвестиционной компании SALIC руста Минниханов собирается обсудить аспекты сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводстве.

Завтра Рустам Минниханов планирует посетить город Джидда, где проведет ряд встреч с представителями деловых кругов королевства.