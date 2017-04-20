Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину в хищении более 114 миллиардов рублей и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке, сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

При рассмотрении дела в особом порядке, напомнила представитель суда, от обвиняемого требуется признание вины, дача показаний, а также принятие мер для возмещения ущерба по делу. К рассмотрению дела Маркус по существу суд намерен приступить 2 мая.

Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц), пишет "Медуза". По версии следствия, Глушакова, Маркус и ее брат, совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, с мая 2009 года по декабрь 2015 года похищали средства клиентов кредитной организации, в том числе, проводя списания со счетов вкладчиков без их ведома, а также выдавая заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Сумма ущерба, по данным Генпрокуратуры, составила более 114 миллиардов 166 миллионов рублей.

В январе 2016 года Внешпромбанк, входивший в число крупнейших кредитных организаций России, лишился лицензии. ЦБ РФ тогда предварительно оценил «дыру» в капитале Внешпромбанка в 187 миллиардов рублей.Маркус и Глушакова были взяты под стражу. Беджамову, покинувшему Россию, обвинения были предъявлены заочно. В апреле 2016 года Беджамов был задержан в Монако. Россия направила запрос на его экстрадицию, но власти Монако выдать совладельца Внешпромбанка отказались.