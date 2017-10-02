При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий

В Бугульминском районе Татарстана при перекачке нефти из цистерны погиб 46-летний рабочий из Самары. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Инцидент произошел 27 сентября текущего года, пишет ProKazan.ru.
- Мужчина работал в транспортной компании и доставил в пункт перекачки у села Ключевка цистерну с нефтью, - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, мужчина забрался на емкость, чтобы начать перекачку. При этом он не надел противогаз, в результате чего открыв люк, вдохнул ядовитые пары.
- Ему стало плохо и он упал вниз головой. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, - добавили в Следственном комитете.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все подробности происшествия.
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