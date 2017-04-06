Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах

Челнинцы заполонили соц сети жалобами на огромные лужи во дворах.

"Как всегда во дворе дома 4/08 океан по колено! Да, раньше тоже были лужи, но чтоб такое... первый раз! А ведь сугроб еще не растаял полностью. Людям не пройти, машины не едут, а плывут! Хоть лодку доставай" - возмутился челнинец в социальной сети.

Аналогичные жалобы поступают и в систему "Народный контроль". Там все заявки автоматически перенаправляются в исполнительный комитет города.