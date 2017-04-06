Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах

|07 апреля в 10:48
По результатам аукционов заключены 256 договоров аренды с перечислением в городской бюджет ежемесячной арендной платы в сумме 590 000 рублей без учета коммунальных услуг.
|07 апреля в 09:45
У подножия скульптуры Габдуллы Тукая была разбитая плита. Также плитка отсутствовала в некоторых местах на парапете, окаймляющем памятник.
|07 апреля в 09:01
Мужчина доставлен в БСМП с ножевым ранением.
|07 апреля в 08:57
Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях, “сдали” образцы голосов. База данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством.
|07 апреля в 08:48
Цель баттла – определить лучшую танцевальную команду добровольцев, активистов добровольческих движений.
|07 апреля в 08:22
На ремонт дорог готовы выделить из бюджета РТ 800 млн. рублей. За эти деньги исполнитель обязан до 12 октября этого года обновить дорогу так, чтобы нижний слой покрытия прослужил пять лет.
|06 апреля в 16:31
Девушка все еще находится в больнице. По словам женщины самочувствие Анны хорошее, она надеется на скорую выписку.
|06 апреля в 16:28
По всей республике ужесточены меры безопасности на транспорте, а также социальных и промышленных объектах.
|06 апреля в 16:16
По словам горожан, дороги по весне превращаются в полосу препятствий.
|06 апреля в 15:55
В отношении Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статье “злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
Как выдвигаются обвинения Схема, по которой выдвигаются обвинения в экстремизме в адрес Свидетелей Иеговы,...
Российские прокуроры неправомерно применяют Федеральный закон «О противодействии экстремистской...
Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !