Присоединение Крыма к России включат в школьную программу

Минобрнауки РФ готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России. На этих занятиях школьникам расскажут об основных направлениях госполитики за последние три года, в частности о присоединении Крыма к России, санкциях со стороны Запада и импортозамещении, пишет газета «Известия».

В министерстве отмечают, что нынешняя школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы. Это «не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности». Поэтому в Минобрнауки планируют подготовить методические рекомендации для учителей, которые позволят «дать школьникам правильную информацию».

По данным газеты, уроки современной истории России в рамках пилотного проекта будут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах, список которых сейчас уточняется.