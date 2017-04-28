Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей

Судебные приставы республики закрыли 6,8 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей за коммунальные услуги.

В итоге всего за первые три месяца этого года полученная сумма достигла отметки в 200 миллионов рублей, что на 65 миллионов рублей больше, чем в 2016-ом.

С нерадивыми должниками поступали по закону: проводили беседы, забирали имущество. Всего составили 128 актов описи и ареста, сообщает КП. 8 тысяч татарстанцев оказались в "черном списке" - они не могли выехать за пределы России.

Кроме того, в ходе проведенной работы 17 должников за ЖКХ были трудоустроены.