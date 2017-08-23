Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Накануне челнинцы вскрыли капсулу времени, написанную 27 лет назад - в день заселения жителей в многоквартирные дома 39 комплекса. Авторы послания передавали "привет" в будущее, в 2017 год. Приводим его текуст полностью и с сохранение орфографии:
"Дорогие друзья!!! Мы шлем вам горячий привет из сегодня, 9 сентября 1990 года! Обращение к живущим в будущем, 2017 году! Есть такая известная поговорка, которой пользуются в трудные для себя времена: «Биться от стену», т. е. предпринимать безуспешные попытки к чему-либо … Мы хотим чтобы усилия по извлечению этой капсулы принесли вам радость о прошлом, 9 сентября 1990 года. На берегу Камы первый праздник Новосела, праздник МЖК и его жителей. То, как выглядит район сейчас запечатлят фото и киноматериалы. А мы хотели бы донести до вас тепло и радость, которые переполняют нас сегодня! Ведь мы достигли одной из поставленных нами задач: МЫ---ВМЕСТЕ!!! 2000 жильцов 39 микрорайона МЖК КамАЗа чтобы передать вам тот энергетический потенциал которым мы обладаем, письмо пройдет по рукам желающих передать вам то тепло, с которым мы думаем о вас!
Мирного неба,
Теплого хлеба,
Родниковой воды,
И никакой беды!".
22 августа на "празднике двора" у дома 39/13 был и Вениамин Глебов, который 27 лет назад был одним из тех новоселов. Он рассказал о создании молодежного жилищного комплекса.
В 1985 году молодые специалисты, приехавшие на КАМАЗ, решили воплотить в жизнь новые идеи - строительство МЖК. Был создан Совет МЖК, первым председателем которого стал Сергей Вильнит. С 1985 по 1987 год активисты движения после работы бесплатно работали на стройках домов и объектах соцкультбыта. Были построены по этой программе 7 многоквартирных домов в новом городе. Первый построенный дом МЖК - 39/13, его заселили в 1990 году.
Этот дом отличался своими "изюминками": с 1-4 подъезд заселились воины - афганцы, в 23- подъезде работали педагоги с детьми этого дома, в 10- м подъезде на 1 и 2-х этажах работали семейные врачи, которые здесь же и жили. А в доме 39/12 на 14 этаже было организовано своё "мжковское" кабельное телевидение , транслировавшее новости комплекса. В 1990 году активисты МЖК заложили в стену дома 39/13 капсулу с посланием потомкам, которую запланировали вскрыть в год 100 летия Октябрьской революции - 2017 году.
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Челнинец, +1
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