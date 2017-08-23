Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

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23 августа в 11:09
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

23 августа в 11:07
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из  Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.

23 августа в 11:05
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.

23 августа в 09:47
Халикова вернули на КАМАЗ
Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.

23 августа в 09:33
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.
23 августа в 09:16
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения

В связи с ремонтом моста по проспекту Вахитова, с сегодняшнего дня трамваи №6,9 и 10 будут ходить по другому маршруту.

23 августа в 09:12
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Завод в Зеленодольске также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.

23 августа в 08:27
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет

Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. С приходом в Кремль Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным, исключений не будет. 

23 августа в 08:18
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Послание “с энергетическим потенциалом” написано от имени 2000 новоселов, заселявшихся в 39 комплекс 27 лет назад.

22 августа в 16:32
Челнинцам запретили находиться в лесах
Челнинцам запретили находиться в лесах

Такие ограничения ввели в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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23 августа 2017г. 12:18

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в 08:18
Рубрика: Вечерка On-Line

Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Накануне челнинцы вскрыли капсулу времени, написанную 27 лет назад - в день заселения жителей в многоквартирные дома 39 комплекса. Авторы послания передавали "привет" в будущее, в 2017 год. Приводим его текуст полностью и с сохранение орфографии:

"Дорогие друзья!!! Мы шлем вам горячий привет из сегодня, 9 сентября 1990 года! Обращение к живущим в будущем, 2017 году! Есть такая известная поговорка, которой пользуются в трудные для себя времена: «Биться от стену», т. е. предпринимать безуспешные попытки к чему-либо … Мы хотим чтобы усилия по извлечению этой капсулы принесли вам радость о прошлом, 9 сентября 1990 года. На берегу Камы первый праздник Новосела, праздник МЖК и его жителей. То, как выглядит район сейчас запечатлят фото и киноматериалы. А мы хотели бы донести до вас тепло и радость, которые переполняют нас сегодня! Ведь мы достигли одной из поставленных нами задач: МЫ---ВМЕСТЕ!!! 2000 жильцов 39 микрорайона МЖК КамАЗа чтобы передать вам тот энергетический потенциал которым мы обладаем, письмо пройдет по рукам желающих передать вам то тепло, с которым мы думаем о вас!

Мирного неба,

Теплого хлеба,

Родниковой воды,

И никакой беды!".

22 августа на "празднике двора" у дома 39/13 был и Вениамин Глебов, который 27 лет назад был одним из тех новоселов. Он рассказал о создании молодежного жилищного комплекса.

В 1985 году молодые специалисты, приехавшие на КАМАЗ, решили воплотить в жизнь новые идеи - строительство МЖК. Был создан Совет МЖК, первым председателем которого стал Сергей Вильнит. С 1985 по 1987 год активисты движения после работы бесплатно работали на стройках домов и объектах соцкультбыта. Были построены по этой программе 7 многоквартирных домов в новом городе. Первый построенный дом МЖК - 39/13, его заселили в 1990 году.

Этот дом отличался своими "изюминками": с 1-4 подъезд заселились воины - афганцы, в 23- подъезде работали педагоги с детьми этого дома, в 10- м подъезде на 1 и 2-х этажах работали семейные врачи, которые здесь же и жили. А в доме 39/12 на 14 этаже было организовано своё "мжковское" кабельное телевидение , транслировавшее новости комплекса. В 1990 году активисты МЖК заложили в стену дома 39/13 капсулу с посланием потомкам, которую запланировали вскрыть в год 100 летия Октябрьской революции - 2017 году. 

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