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28 марта в 19:15
О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ
О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ

В этот день она, поссорившись с сожителем, уехала к другу в Заинск. Накануне ее доставили в отдел полиции.

28 марта в 17:17
Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон
Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон

После убийства он продолжил выпивать с приятелем на квартире.

28 марта в 17:09
В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу
В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу

Вину подозреваемая признала полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

28 марта в 16:35
Средний размер взятки в Татарстане вырос
Средний размер взятки в Татарстане вырос

Наиболее коррумпированными татарстанцы считают сотрудников ГИБДД, сферы здравоохранения и преподавателей вузов.

28 марта в 14:49
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Снижение цены отмечается на сахар, подсолнечное масло, муку, орехи, сухофрукты, мясные и рыбные консервы.

28 марта в 14:27
Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен
Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен

Потребителям предлагается сообщать о возможных фактах экономически необоснованного повышения стоимости продуктов и медикаментов.

28 марта в 12:14
1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах
1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах

Общая сумма требований этих людей превысила 3 миллиарда рублей.

28 марта в 10:34
“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”
“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”

Первоклассница Оля Швецова в далеком 1981 году поделилась со всеми детьми СССР рассказом о нашем городе и КАМАЗе.

28 марта в 08:33
В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников
В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников

К 9 мая будет завершено цветочное оформление города. В этом году будет увеличено количество тюльпанов, виол и других первоцветов.

28 марта в 08:07
В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец
В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец

В камере имеется детская кроватка, пеленальный столик, детская ванна, - говорится в сообщении УФСИН по РТ. Стены разрисованы диснеевскими персонажами.


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Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
29 марта 2017г. 02:11

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 14:49
Рубрика: Вечерка On-Line

Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Из-за укрепления рубля снизились цены на часть ассортимента российских продовольственных сетей. Об этом во вторник, 28 марта, пишет газета «Коммерсантъ».

«Мы действительно констатируем, что цены на 15−20 процентов товаров на полках наших магазинов в начале этого года были ниже, чем в январе и феврале прошлого года», — сообщили в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Стоимость фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года опустилась на 4−15 процентов. Снижение цены на сахар, подсолнечное масло, муку, орехи, сухофрукты, мясные и рыбные консервы составило от одного до 20 процентов. Этому способствовало укрепление рубля, высокий урожай, а также ряд специфических причин в отдельных категориях товаров, отметили в пресс-службе X5 Retail Group.

Другие ритейлеры также подтверждают снижение средней цены продажи, отмечает издание. Но, по словам представителя одной из крупных розничных сетей, это может быть связано не только с ростом курса национальной валюты, но и с укрепившимся переходом потребителей на более дешевые товары.

Сильнее всего цены на продукты в России росли в 2014 и 2015 годах из-за падения рубля: за 2014 год доллар укрепился к российской валюте на 70 процентов, евро — на 53 процента. По оценке Росстата, продовольствие в тот год подорожало на 15,5 процента, непродовольственные товары — на восемь процентов.

24 марта совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых. Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции снизится до четырех процентов не позднее июля 2017 года.

По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до четырех процентов в 2017 году.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.

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