Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Из-за укрепления рубля снизились цены на часть ассортимента российских продовольственных сетей. Об этом во вторник, 28 марта, пишет газета «Коммерсантъ».
«Мы действительно констатируем, что цены на 15−20 процентов товаров на полках наших магазинов в начале этого года были ниже, чем в январе и феврале прошлого года», — сообщили в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
Стоимость фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года опустилась на 4−15 процентов. Снижение цены на сахар, подсолнечное масло, муку, орехи, сухофрукты, мясные и рыбные консервы составило от одного до 20 процентов. Этому способствовало укрепление рубля, высокий урожай, а также ряд специфических причин в отдельных категориях товаров, отметили в пресс-службе X5 Retail Group.
Другие ритейлеры также подтверждают снижение средней цены продажи, отмечает издание. Но, по словам представителя одной из крупных розничных сетей, это может быть связано не только с ростом курса национальной валюты, но и с укрепившимся переходом потребителей на более дешевые товары.
Сильнее всего цены на продукты в России росли в 2014 и 2015 годах из-за падения рубля: за 2014 год доллар укрепился к российской валюте на 70 процентов, евро — на 53 процента. По оценке Росстата, продовольствие в тот год подорожало на 15,5 процента, непродовольственные товары — на восемь процентов.
24 марта совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых. Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции снизится до четырех процентов не позднее июля 2017 года.
По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до четырех процентов в 2017 году.
По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.
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