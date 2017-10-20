Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов

23 октября республиканская комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» рассмотрит заявку от АО «Изоляционный трубный завод» на включение в ТОСЭР "Набережные Челны". Предприятие готово инвестировать более одного миллиарда рублей, передает пресс-служба исполкома города.

Разработанный проект завода по производству стальных труб с защитными покрытиями повышенной надежности рассчитан на годовую мощность выпуска стальных труб в 72 тысячи тонны. К 2021 году планируется выпуск 118 тысяч тонн изделий.

Новый завод позволит создать 340 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 30 тысяч рублей. По подсчетам компании, ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года, выход на проектную мощность – к 2021 году.