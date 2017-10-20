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20 октября в 15:46
Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы
Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы

это предусмотрено проектом плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства

20 октября в 15:36
В Башкирии парень изнасиловал кобылу и попал в прицел видеокамеры (ФОТО)
В Башкирии парень изнасиловал кобылу и попал в прицел видеокамеры (ФОТО)

Зоофил решил замести следы и поджег ферму, расположенную в селе Уршакбашкарамалы.

20 октября в 14:34
В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство
В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство

Челнинцы пожаловались, что водитель во время движения отвлекается на телефон.

20 октября в 11:53
Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов
Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов

Заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности 23 октября рассмотрит  республиканская комиссия.

20 октября в 11:20
КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев
КАМАЗ подвел итоги с экспериментом в расписании трамваев

На работу опоздали пятьдесят человек, но наказывать их не станут.

20 октября в 10:23
Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны
Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны

По подозрению в картельном сговоре проверяют «Камдорстрой», проводил в Челнах капремонт Московского проспекта.
20 октября в 09:49
ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших
ГИБДД Челнов: в ДТП напротив «Торгового квартала» нет пострадавших

По словам очевидцев, водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

20 октября в 09:47
Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу
Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу

Автоинспекторам запретили прятаться в кустах и обязали быть вежливыми.

20 октября в 09:16
Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей
Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о присуждении премий Правительства России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.

20 октября в 08:27
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге

8-летняя Полина Шагиева с песней «Будет» стала победителем «Хит-парада» по мнению слушателей.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
21 октября 2017г. 03:06

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в 11:53
Рубрика: Вечерка On-Line

Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов

Производитель изоляционных труб готовится стать резидентом ТОСЭР Челнов

23 октября республиканская комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» рассмотрит заявку от АО «Изоляционный трубный завод» на включение в ТОСЭР "Набережные Челны". Предприятие готово инвестировать более одного миллиарда рублей, передает пресс-служба исполкома города. 

Разработанный проект завода по производству стальных труб с защитными покрытиями повышенной надежности рассчитан на годовую мощность выпуска стальных труб в 72 тысячи тонны.  К 2021 году планируется выпуск 118 тысяч тонн изделий.

Новый завод позволит создать 340 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 30 тысяч рублей. По подсчетам компании, ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года, выход на проектную мощность – к 2021 году.

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