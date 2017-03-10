Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка

Сегодня в Торгово-промышленной палате города прошла встреча бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова и мэра Челнов Наиля Магдеева с вкладчиками Татфондбанка.
Напомним, что подобное мероприятие состоялось и в декабре прошлого года, после введения моратория.
– Ситуация коренным образом изменилась, к сожалению не в лучшую сторону для всех для нас. Но ситуация такая, какая есть, – сказал в начале Магдеев. – Сегодня к нам обратились руководители ряда предприятий встретиться и обсудить вопросы, которые наверняка возникают в этой сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что если на прошлой встрече присутствовали лишь предприниматели, то на эту пришли и физические лица, чьи средства были переведены из банка в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Как рассказал прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов в надзорный орган поступило два заявления от вкладчиков, не способных самостоятельно защищать свои права.
– При получении заявления, прокуратура города поможет в сборе всех документов и выступит истцом в суде, – отметил Евграфов.
Кроме того, он раздал памятку с перечнем документов, необходимых для обращения в ведомство.
Подробный материал со встречи читайте на нашем сайте позже.
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