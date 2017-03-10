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09 марта в 17:03
Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка
Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка

В надзорное ведомство уже поступило два заявления от вкладчиков, не способных самостоятельно защищать свои права.

09 марта в 16:19
Руководству Челнов презентовали средство, которое поможет избавится от вони на предприятиях
Руководству Челнов презентовали средство, которое поможет избавится от вони на предприятиях

В Набережных Челнах состоялась презентация продукта компании ОАО «Цеолиты Поволжья», известного своими сорбционными и ионообменными свойствами.

09 марта в 16:05
Из-за краха банков Татарстан чуть не вылетел из топа устойчивых регионов
Из-за краха банков Татарстан чуть не вылетел из топа устойчивых регионов

В общем рейтинге Татарстан потерял 0,3 пункта и едва не вылетел из числа регионов с максимальной устойчивостью. Сейчас регион на последнем, 11 месте с 8 минимальными баллами.
09 марта в 12:47
8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга
8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга

Теперь родственникам придется взять опекунство над тремя маленькими детьми, ведь за одну ночь они лишились обоих родителей: отец убит, а матери грозит тюремный срок.

09 марта в 12:19
«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий
«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий

После девятилетнего перерыва на заводе возобновилась программа «Мать и дитя».

09 марта в 11:47
В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы
В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы

На I-II стадии было диагностировано 67% онкологии. Нужно обратить внимание на здоровье тем, у кого в роду есть больные раком, - предупредил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
09 марта в 10:57
ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости
ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости

По данным метеорологов, на территории республики ожидается туман и усиление ветра до 9 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

09 марта в 10:35
Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта
Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта

Жильцы дома 12-17 недовольны тем, что во время капитального ремонта в их домах металлические водопроводные трубы начали заменять на пластиковые.

09 марта в 09:41
Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах
Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах

В семь утра патруль Нацгвардии получил сообщения, что в поселке ГЭС напали на 29-летнего мужчину, избили и  отобрали два мобильных телефона.

09 марта в 08:16
Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом
Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом

МЧС по РТ, в целях безопасности, предупреждает людей о потенциально опасных местах на воде.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 27%
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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
10 марта 2017г. 04:19

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в 17:03
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка

Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка

Сегодня в Торгово-промышленной палате города прошла встреча бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова и мэра Челнов Наиля Магдеева с вкладчиками Татфондбанка.

Напомним, что подобное мероприятие состоялось и в декабре прошлого года, после введения моратория.

– Ситуация коренным образом изменилась, к сожалению не в лучшую сторону для всех для нас. Но ситуация такая, какая есть, – сказал в начале Магдеев. – Сегодня к нам обратились руководители ряда предприятий встретиться и обсудить вопросы, которые наверняка возникают в этой сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что если на прошлой встрече присутствовали лишь предприниматели, то на эту пришли и физические лица, чьи средства были переведены из банка в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Как рассказал прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов в надзорный орган поступило два заявления от вкладчиков, не способных самостоятельно защищать свои права.

– При получении заявления, прокуратура города поможет в сборе всех документов и выступит истцом в суде, – отметил Евграфов.

Кроме того, он раздал памятку с перечнем документов, необходимых для обращения в ведомство.

Подробный материал со встречи читайте на нашем сайте позже.  

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