Прокуратура Челнов готовится выступать на стороне пострадавших вкладчиков Татфондбанка

Сегодня в Торгово-промышленной палате города прошла встреча бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова и мэра Челнов Наиля Магдеева с вкладчиками Татфондбанка.

Напомним, что подобное мероприятие состоялось и в декабре прошлого года, после введения моратория.

– Ситуация коренным образом изменилась, к сожалению не в лучшую сторону для всех для нас. Но ситуация такая, какая есть, – сказал в начале Магдеев. – Сегодня к нам обратились руководители ряда предприятий встретиться и обсудить вопросы, которые наверняка возникают в этой сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что если на прошлой встрече присутствовали лишь предприниматели, то на эту пришли и физические лица, чьи средства были переведены из банка в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Как рассказал прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов в надзорный орган поступило два заявления от вкладчиков, не способных самостоятельно защищать свои права.

– При получении заявления, прокуратура города поможет в сборе всех документов и выступит истцом в суде, – отметил Евграфов.

Кроме того, он раздал памятку с перечнем документов, необходимых для обращения в ведомство.

Подробный материал со встречи читайте на нашем сайте позже.