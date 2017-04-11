Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками

Прокуратура города Набережные Челны по поручению Илдуса Нафикова провела проверку по обращению депутата горсовета Челнов Сергея Яковлева, который сообщил о возможных родственных связях между чиновниками автограда.
В ходе проверки были опрошены указанные в обращении должностные лица, получены сведения из учреждений, ответственных за ведение записей актов гражданского состояния.
"Установлено, что доводы заявителя о том, что супруга Главы муниципального образования г.Набережные Челны Магдеева Н.Г. является двоюродной сестрой руководителя Исполнительного комитета города Абдуллина Р.А., не подтвердились" - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства города.
Также не нашли фактического подтверждения и указанные сведения о том, что начальник управления архитектуры, строительства и градостроительного развития исполнительного комитета города Ильмир Исхаков, является племянником супруги руководителя исполкома Рината Абдуллина, а также о троюродном родстве начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиля Киямова и директора МУП «Предприятие автомобильных дорог» Фарида Киямова.
Таким образом, нарушений законодательства не выявлено, отмечает ведомство. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.
Комментарии посетителей
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
Характерная деталь. На каждом заседании суда в зале присутствует почти или полностью группа депутатов...
Не удивило)
Ну, теперь знаешь, надеемся, что будешь выдвигаться в 2018 г.... Кстати, содержание президента, это не зарплата, а...
Вы не понимаете: ребенка нужно научить справляться с трудностями. Всю жизнь бегать от людей, которые его...
Вот куда уходят наши деньги.. А не жирно ли будет? Я бы тоже в президенты пошел, если бы знал, что 41 лям в день...
Родители-изверги. Ребенок хотел себя убить, а они его в эту же школу повели. Там опять продолжатся...
Когда в стране коррупции нет — микролитражки мчат по хайвеям. Когда коррупция — Бентли тащатся по...
Да, Алексей, почитал блог Яковлева... Очень странно и маловероятно, что никто из контролирующих структур и, в...
Ну-ну, посмотрим на результаты проверки... Сдаётся мне, что несмотря на результаты проверки, которые...
Отныне будут задерживать дажее...за переход жд путей за вокзалом. Даже тех же дачников будут ловить, кто через...
Думаю, что не только Магдеев с Абдуллиным из татарстанскоих чиновников являются...
Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html
Почему то уже не удивляют крупные хищения, убийства. Молодёжь, живущая в настоящее время, уже считает это в...
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...