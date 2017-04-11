Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками

Прокуратура города Набережные Челны по поручению Илдуса Нафикова провела проверку по обращению депутата горсовета Челнов Сергея Яковлева, который сообщил о возможных родственных связях между чиновниками автограда.

В ходе проверки были опрошены указанные в обращении должностные лица, получены сведения из учреждений, ответственных за ведение записей актов гражданского состояния.

"Установлено, что доводы заявителя о том, что супруга Главы муниципального образования г.Набережные Челны Магдеева Н.Г. является двоюродной сестрой руководителя Исполнительного комитета города Абдуллина Р.А., не подтвердились" - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства города.

Также не нашли фактического подтверждения и указанные сведения о том, что начальник управления архитектуры, строительства и градостроительного развития исполнительного комитета города Ильмир Исхаков, является племянником супруги руководителя исполкома Рината Абдуллина, а также о троюродном родстве начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиля Киямова и директора МУП «Предприятие автомобильных дорог» Фарида Киямова.

Таким образом, нарушений законодательства не выявлено, отмечает ведомство. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.