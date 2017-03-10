Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник

Прокуратура Челнов внесла предписание в адрес руководителя исполкома города Рината Абдуллина устранить нарушения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

В надзорное ведомство обратился президент Благотворительного фонда «Люди Татарстана» Сергей Изотов. Он пожаловался что памятник находится в аварийном состоянии.

Отметим, что обелиск Славы воинам села Боровецкое был открыт в Набережных Челнах в преддверии праздника Победы в 2011 году в память о павших в Великой Отечественной войне жителей села Боровецкое.

По данным прокуратуры, исполком заключил контракт на обслуживание территории с ОАО «Горзеленхоз», согласно которому он обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Однако, проверка показала, что обелиск находится в неудовлетворительном состоянии.

«На Обелиске имеются многочисленные трещины, гранитные плиты отошли от цементной стяжки по всему периметру Обелиска, на мемориальных табличках имеются трещины и разрушение надписей (текста). Также на Обелиске имеется птичий помет и грязь» – отмечается в пресс-релизе.

С учетом того, что масса одной гранитной плиты составляет несколько килограмм, отслоение облицовки создает реальную угрозу жизни и здоровью посетителей бульвара Боровецкий, отмечает прокуратура.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.