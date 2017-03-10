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10 марта в 16:49
В 2016 году в Челнах было зарегистрировано 15 ложных сообщений об актах терроризма
В 2016 году в Челнах было зарегистрировано 15 ложных сообщений об актах терроризма

Чаще всего объектами ложного минирования становятся школы и магазины.

10 марта в 15:49
Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник
Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник

В надзорное ведомство обратился активист Сергей Изотов. Он пожаловался что обелиск Славы воинам в селе Боровецкое находится в аварийном состоянии.

10 марта в 14:14
В Челнах определят лучшую хозяюшку
В Челнах определят лучшую хозяюшку

В городе впервые проводится конкурс «Челнинская хозяюшка-2017». За это звание будут бороться 6 претенденток.

10 марта в 13:19
Глава Минздрава РТ пообещал построить поликлиники и поднять зарплату медикам
Глава Минздрава РТ пообещал построить поликлиники и поднять зарплату медикам

Чтобы из государственных поликлиник специалисты не уходили в платные, врачам этой осенью повысят зарплату на 180% по отношению к средней зарплате по РТ, медсестрам и нянечкам на 90 и 80%.

10 марта в 12:47
В Набережных Челнах пройдет день потребительского кредита
В Набережных Челнах пройдет день потребительского кредита

Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

10 марта в 11:33
В Набережных Челнах упал уровень рождаемости
В Набережных Челнах упал уровень рождаемости

С начала года в городе появилось на свет 1300 детей - почти на 250 малышей меньше, чем прошлом году. Это связано с естественной убылью населения в 1990-е годы.
10 марта в 11:30
Подозреваемых в убийстве гражданина Чада в РТ взяли под стражу
Подозреваемых в убийстве гражданина Чада в РТ взяли под стражу

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении подозреваемых 22-летнего Руслана Архипова и 19-летнего Романа Халилова.

10 марта в 10:06
СМИ: Минэкономразвития хочет связать налог на доходы и взносы на пенсию
СМИ: Минэкономразвития хочет связать налог на доходы и взносы на пенсию

Министерство обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы стимулировать россиян самим копить на пенсию.

10 марта в 09:17
Житель Челнов задержан по подозрению в угоне автомобиля
Житель Челнов задержан по подозрению в угоне автомобиля

По предварительной версии, угону предшествовала ссора между владельцем авто и его обидчиком. Машина найдена в технически исправном состоянии и помещена на специальную стоянку.

10 марта в 08:33
Челнинка пришла в поликлинику за результатами анализов и скончалась
Челнинка пришла в поликлинику за результатами анализов и скончалась

В поликлинике №3 пациентка направилась к выходу, но в коридоре почувствовала себя плохо. Медики стали оказывать первую помощь и вызвали «скорую», однако спасти ее не удалось.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
10 марта 2017г. 16:55

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в 15:49
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник

Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник

Прокуратура Челнов внесла предписание в адрес руководителя исполкома города Рината Абдуллина устранить нарушения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

В надзорное ведомство обратился президент Благотворительного фонда «Люди Татарстана» Сергей Изотов. Он пожаловался что памятник находится в аварийном состоянии.

Отметим, что обелиск Славы воинам села Боровецкое был открыт в Набережных Челнах в преддверии праздника Победы в 2011 году в память о павших в Великой Отечественной войне жителей села Боровецкое.

По данным прокуратуры, исполком заключил контракт на обслуживание территории с ОАО «Горзеленхоз», согласно которому он обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Однако, проверка показала, что обелиск находится в неудовлетворительном состоянии.

«На Обелиске имеются многочисленные трещины, гранитные плиты отошли от цементной стяжки по всему периметру Обелиска, на мемориальных табличках имеются трещины и разрушение надписей (текста). Также на Обелиске имеется птичий помет и грязь» – отмечается в пресс-релизе.

С учетом того, что масса одной гранитной плиты составляет несколько килограмм, отслоение облицовки создает реальную угрозу жизни и здоровью посетителей бульвара Боровецкий, отмечает прокуратура.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.  

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