Прокуратура Челнов требует от управляющих компаний закрыть долги за ЖКХ

Директора управляющих компаний «Камстройсервис», «ПКФ «Жилкомсервис», «Паритет», «Ремжилстрой», «Электротехников», «Челныстройремонт», «Махалля», «Строим будущее», «Энтузиаст», «Вилюй», «Татпромтек», «Бумажник», «УК Автозаводский», «УК Центральный» и «УК Комсомольский» получили из прокуратуры города представление. В нем указывается, что просроченная задолженность за коммунальные ресурсы (вода, отопление и электроэнергия) является нарушением закона, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По состоянию на 1 сентября просроченная задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов (Челныводоканал, Татэнерго и Энергосбыт) составила 166 млн руб: 86 миллионов за отопление и горячую воду, 79 млн - за холодную воду и водоотведение и около 1 миллиона — неоплаченное электроснабжение.