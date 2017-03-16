Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города

Надзорное ведомство города провело проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и в сфере обеспечения безопасности

дорожного движения.

Так, в ходе обследования автомобильных дорог на территории города установлено, что на автобусной остановке «КамПИ» (в сторону поселка ГЭС) нет остановочного павильона и скамьи.



Кроме того, по проспекту Чулман (при движении от проспекта Яшьлек в сторону проспекта Хасана Туфана) отсутствуют тротуары от автобусной остановки «Боровецкое» до улицы Татарстан, от автобусной остановки «Дворец спорта» до АЗС «Автодорстрой», а также напротив ипподрома и здания «Красный замок».



Также установлено, что на некоторых участках автомобильных дорог по всей ширине проезжей части имеются многочисленные ямы, выбоины, трещины, предельные размеры которых превышают требования ГОСТа. В то же время, в соответствии ГОСТ Р 50597-93, предельно допустимый срок ликвидации повреждения дорог составляет от 3 до 10 суток, в зависимости от категории дороги.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челнов, в связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина внесено представление об их устранении.