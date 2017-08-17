Прокуратура Челнов указала управляющей компании на недочеты при работе с «нулевой» квартирой

Прокуратура Челнов провела проверку соблюдения жилищного законодательства и обнаружила у ООО «ПКФ Жилкомсервис» недочеты в части работы с «нулевой» квартирой, сообщает «Татар-информ».
В Челнах «нулевыми» или «инвестиционными» называют квартиры, в которых никто не прописан, но при этом они сдаются в аренду. Владельцы квартир, как правило, подают в управляющие компании письменные заявления о том, что на их жилплощади никто не проживает, это приводит к уменьшению начислений за жилищно-коммунальные услуги. Однако в реальности такие жилища сдаются внаем, от чего в накладе остаются и обслуживающие организации, которые недополучают деньги, и жильцы, которые по графе «ОДН» оплачивают потребленные арендаторами коммунальные услуги.
Естественно, жильцы многоквартирных домов выражают недовольство по поводу схемы снижения жилищно-коммунальных платежей и требуют от управляющих компаний наказать предприимчивых соседей рублем. При подтверждении факта использования «нулевой» квартиры под коммерческое жилье Управляющая компания делает владельцу перерасчет по коммунальным услугам, который чувствительно бьет по его карману.
Однако, как установила прокуратура, управляющие компании далеко не во всех случаях при обнаружении «гостиницы» в многоквартирном доме соблюдают требования жилищного законодательства, передает информагентство.
Так, сотрудники прокуратуры в ходе проверки, осуществленной по заявлению владельца «нулевой» квартиры, установили, что перерасчет за коммунальные услуги с учетом незарегистрированных граждан был осуществлен только на основании акта проживающих в доме жильцов. Управляющая компания акт о проживании в квартире незарегистрированных жителей не составляла. По результатам проверки в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.
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