Прокуратура Челнов вынесла представление Ринату Абдуллину за отсутствие асфальта

Прокуратура Набережных Челнов вынесла в адрес руководителя исполкома города Рината Абдуллина представление за отсутствие асфальта в микрорайоне Суар. Поводом для прокурорского вмешательства послужило коллективное обращение местных жителей, сообщил и. о. старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

В ведомстве отмечают, что автомобильная дорога на ул. Окружной в поселке Суар находилась в неудовлетворительном состоянии: здесь отсутствовали твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров. Общее состояние дорог не соответствовало правилам, стандартам и техническим нормам, сообщает «БИЗНЕС Online».

«При этом местные жители неоднократно обращались в исполнительный комитет г. Набережные Челны и администрацию Комсомольского района о ненадлежащем состоянии дороги. Однако органами местного самоуправления указанный вопрос не был решен», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры на ул. Окружной была произведена укладка асфальта.