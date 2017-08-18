Прокуратура Челнов вынесла представление Ринату Абдуллину за отсутствие асфальта

Прокуратура Набережных Челнов вынесла в адрес руководителя исполкома города Рината Абдуллина представление за отсутствие асфальта в микрорайоне Суар. Поводом для прокурорского вмешательства послужило коллективное обращение местных жителей, сообщил и. о. старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.
В ведомстве отмечают, что автомобильная дорога на ул. Окружной в поселке Суар находилась в неудовлетворительном состоянии: здесь отсутствовали твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров. Общее состояние дорог не соответствовало правилам, стандартам и техническим нормам, сообщает «БИЗНЕС Online».
«При этом местные жители неоднократно обращались в исполнительный комитет г. Набережные Челны и администрацию Комсомольского района о ненадлежащем состоянии дороги. Однако органами местного самоуправления указанный вопрос не был решен», — говорится в сообщении.
После вмешательства прокуратуры на ул. Окружной была произведена укладка асфальта.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
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