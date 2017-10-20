Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Сегодня в сети появился ответ набережночелнинской прокуратуры родителям ученика гимназии №76 в ответ на заявление о недобровольности изучения в школе татарского языка.

"Прокуратурой города проведена проверка в ходе которой установлено, что директор МАОУ "Гимназия №76" в нарушении требований ФЗ "Об образовании в РФ" не были приняты надлежащие меры, которые, в свою очередь, повлекли ограничение прав родителей на выбор языка образования".

В адрес директора было внесено представление об устранении нарушений и предупреждение о недопущении их впредь. К слову, в эти дни в городе (как и по всему Татарстану) проводится масштабная проверка школ сотрудниками Рособрнадзора РФ и Генпрокуратуры РФ согласно поручениям Президента России. Напомним, Владимир Путин заявил о недопустимости насильного обучения национальному языку в школах России.