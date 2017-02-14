Прокуратура: ПАД плохо убирает снег

Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес руководителя исполкома автограда Рината Абдуллина. Такое решение было принято в связи с тем, что тот не контролирует должным образом работу МУП ПАД, которое уже не раз привлекалось по этой же причине к ответственности.

В начале января этого года из-за снега неубранного снега и наледи прокуратура прокуратура вносила представление в адрес директора МУП «ПАД» Роберта Гафарова. Однако, это не способствовала своевременной уборке осадков.

3 февраля в ходе обследования улично-дорожной сети совместно с ГИБДД вновь были обнаружены проблемные участки: снег и наледь на всем протяжении улиц Техническая, Камаз-мастер, 40 лет Победы, на улице Ш. Усманова от Р. Беляева до. Академика Королева, на улице Трубный проезд от Хлебного проезда до Производственного.

Так как контракт на содержание дорог города заключен между исполкомом и МУП «ПАД», муниципальное предприятие обязано выполнить задание исполкома, а наниматель должен контролировать выполнение работ. Поэтому на этот раз представление последовало в адрес Рината Абдуллина.