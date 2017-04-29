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30 апреля в 16:01
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей.

30 апреля в 14:12
Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми
Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов.

28 апреля в 16:22
Челнинец ударил мальчика ножом в живот
Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка.

28 апреля в 15:57
На юге России экспериментально введут курортный сбор
На юге России экспериментально введут курортный сбор

В частности, это коснется Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Максимальный размер составит 100 рублей в сутки с одного человека.
28 апреля в 12:12
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
28 апреля в 12:02
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее

Собеседники, близкие к Кремлю, считают, что с приближением даты президентских выборов в 2018 году позиция Медведева будет становиться  более неустойчивой. Он вряд ли сможет принять в них участие.
28 апреля в 10:31
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)

В работах по очистке городских территорий с 1 апреля в Набережных Челнах уже приняли участие 51 929 человек.

28 апреля в 09:12
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей

С нерадивыми должниками поступали по закону: проводили беседы, забирали имущество. 8 тысяч татарстанцев оказались в “черном списке” - они не могли выехать за пределы России.
28 апреля в 08:47
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30

В День весны и труда в автограде запланировано большое количество мероприятий.

28 апреля в 08:45
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Документ подписал Дмитрий Медведев. Это станет возможным, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией, которых может усыновить ВИЧ-инфицированный.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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01 мая 2017г. 03:56

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в 14:12
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов. Напомним, на ней видко, как учительница начальных классов школы №18 кричит на детей.

- Во время дополнительных занятий продленного дня, вопреки требованиям профессиональной этики, были приняты меры, недопустимые для воспитания учащихся, - говорится в заключении надзорного ведомства. - Так, согласно видеозаписи, размещённой в сети Интернет, учительница при работе с детьми использовала непедагогические методы воспитания, тем самым унизила честь и достоинство малолетних. Это могло привести к нанесению малолетним учащимся психологической травмы, которая впоследствии может отрицательно сказаться на дальнейшем отношении между сверстниками.

Кроме того, прокуратура отмечает, что согласно кодексу профессиональной этики образовательного учреждения при выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны учителя начальных классов, а также в отсутствие должного контроля со стороны администрации школы.

Руководство образовательного учреждения получило представление об устранении выявленных нарушений и привлечении учителя к дисциплинарной ответственности.

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