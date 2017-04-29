Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов. Напомним, на ней видко, как учительница начальных классов школы №18 кричит на детей.
- Во время дополнительных занятий продленного дня, вопреки требованиям профессиональной этики, были приняты меры, недопустимые для воспитания учащихся, - говорится в заключении надзорного ведомства. - Так, согласно видеозаписи, размещённой в сети Интернет, учительница при работе с детьми использовала непедагогические методы воспитания, тем самым унизила честь и достоинство малолетних. Это могло привести к нанесению малолетним учащимся психологической травмы, которая впоследствии может отрицательно сказаться на дальнейшем отношении между сверстниками.
Кроме того, прокуратура отмечает, что согласно кодексу профессиональной этики образовательного учреждения при выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны учителя начальных классов, а также в отсутствие должного контроля со стороны администрации школы.
Руководство образовательного учреждения получило представление об устранении выявленных нарушений и привлечении учителя к дисциплинарной ответственности.
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