Прокуратура потребовала закрыть доступ к сайту через который продавали алкоголь в Челнах

Как сообщает Камская транспортная прокуратура, неизвестные торговали алкогольной продукцией из магазина беспошлинной торговли (Dutyfree). Доступ к электронному адресу осуществлялся с рабочего компьютера, расположенного по адресу ул. Р. Беляева, д. 1а. При этом на ресурсе нет информации о наименовании юрлица и его адресе.

"Беспрепятственный доступ к таким интернет-сайтам способствует незаконному обороту спиртных напитков. Продаваемые дистанционным путем спиртные напитки могли быть реализованы несовершеннолетним и не отвечать требованиям безопасности" - говорится в заключении надзорного органа.

Прокуратура направила иск с требованием признать запрещенной к распространению на территории РФ информацию о продаже алкоголя и прекратить к ней доступ граждан.