Прокуратура проводит проверку скандальной видеозаписи из челнинской школы

Прокуратура города Набережные Челны по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова проводит проверку в связи с опубликованной в СМИ видеозаписью, на которой учительница кричит на учащихся первого класса.

Резонанс вызвала запись со скрытой камеры, установленной в кабинете первоклассников школы № 18. На видео учитель первого класса общается с учениками в грубой манере и на повышенных тонах.

На записи видно как еще до начала урока педагог выгоняет детей из класса. Кроме того, во время занятия она не раз поднимает голос на детей.

"Не спи а!" - крикнула она одному из мальчиков когда тот читал задание. - "8+2+3! Чего тут трудного!? 8+2+3! Голова не соображает. Не матиматики нет, ни русский нет!".

"Вот эти двое читать не умеют, писать не умеют, по математике сложить не умеют. Чего они умеют? Они умеют на перемене бегать,да дурака валять. Вот это умеют" - как бы обращается она к детям. - "У них одних ничего хорошего нет! Нет!"

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией школы законодательства об образовании в Российской Федерации, сообщает прокуратура РТ. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.