Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Надзорное ведомство республики обратилось к жителям Татарстана с призывом воздержаться от участия в несогласованной акции, намеченной на 29 апреля.

"Призывы к участию и участие граждан в указанной акции имеют признаки несогласованного публичного мероприятия, поскольку для его проведения необходимо положительное решение исполкома" - отмечают в пресс-службе ведомства - "Прокуратура Республики Татарстан разъясняет, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность".

Так, статьей 20.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Статьей 20.2.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Кроме того, в соответствии со статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.