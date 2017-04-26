Вход | Регистрация
Курсы валют (27.04.2017):
$55.8453-0.2341 60.7932-0.0529
Погода в Набережных Челнах:
Малооблачно Ясно Ясно
+3° +11° +16°
Ночь
27 апреля		 Утро
27 апреля		 День
27 апреля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
26 апреля в 16:04
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Ведомство напомнило, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность.

26 апреля в 15:59
28 апреля челнинцы смогут задать вопросы о военном призыве
28 апреля челнинцы смогут задать вопросы о военном призыве

На вопросы граждан ответят представители военного комиссариата Республики Татарстан.

26 апреля в 14:30
Прокуратура проводит проверку скандальной видеозаписи из челнинской школы
Прокуратура проводит проверку скандальной видеозаписи из челнинской школы

На видео с записи со скрытой камеры учительница начальных классов кричит на детей во время урока.

26 апреля в 13:37
Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе
Суд подтвердил правомерность отказа исполкома Челнов продлевать аренду под кортом в 7 комплексе

Корт будет функционировать в прежнем режиме, никакого строительства на этом земельном участке не планируется.

26 апреля в 11:11
В рейтинге свободы слова Россию обогнали африканские страны
В рейтинге свободы слова Россию обогнали африканские страны

Нас обошли такие страны, как Никарагуа (на 56 пунктов) и Намибия (на 124 пункта). Составители рейтинга отметили «продолжение усиления государственного контроля за независимыми СМИ».
26 апреля в 09:59
В апреле прожиточный минимум в Татарстане составил 6 935 рублей 99 копеек
В апреле прожиточный минимум в Татарстане составил 6 935 рублей 99 копеек

Стоимость минимального потребительского бюджета составила 14 463 рубля 90 копеек и выросла на 0,20%, рационального - 41 007 рублей 78 копеек, рост на 0,10%.
26 апреля в 09:45
В Татарстане с помощью «киберножа» будут лечить онкобольных
В Татарстане с помощью «киберножа» будут лечить онкобольных

Более 700 онкобольных в год смогут получить лечение с помощью нового метода томотерапии. Сейчас идет монтаж оборудования, которое стоит около 400 млн рублей.

26 апреля в 09:01
Сотрудники «КАМАЗа» получат три дополнительных выходных
Сотрудники «КАМАЗа» получат три дополнительных выходных

10 число мая будет не оплачиваемым выходным, так как его объявили три месяца назад. 11 и 12 мая будут оплачиваться - две трети от зарплаты.

26 апреля в 08:57
В РФ хотят исключить из ПДД знаки, запрещающие стоянку и остановку
В РФ хотят исключить из ПДД знаки, запрещающие стоянку и остановку

Автор иска считает, что применение знаков не оговорено нормативными актами, поэтому региональные власти устанавливают их по своему усмотрению, нарушая права автовладельцев.

26 апреля в 08:23
ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой
ФК «КАМАЗ» приглашает болельщиков на встречу с руководством и командой

На мероприятии расскажут о целях и задачах на ближайшее время, представят игроков, новичков и тренерский штаб команды.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

Ложь
Правда

Индекс правды: 91%
Проголосовало: 34

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №16 от 26 апреля, 2017г.
27 апреля 2017г. 05:36

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Прокуратура проводит проверку скандальной видеозаписи из челнинской школы
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:04
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Надзорное ведомство республики обратилось к жителям Татарстана с призывом воздержаться от участия в несогласованной акции, намеченной на 29 апреля. 

"Призывы к участию и участие граждан в указанной акции имеют признаки несогласованного публичного мероприятия, поскольку для его проведения необходимо положительное решение исполкома" - отмечают в пресс-службе ведомства - "Прокуратура Республики Татарстан разъясняет, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность".

Так, статьей 20.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Статьей 20.2.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Кроме того, в соответствии со статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru