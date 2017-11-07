Прокуратура РТ потребовала отозвать новый учебный план по татарскому

Прокуратура Республики Татарстан изучила «Методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов для образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», подготовленные и распространенные региональным министерством образования и науки 3 ноября 2017 года.

Выявлено его несоответствие федеральному законодательству. Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом – Министерством образования и науки России.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, издавая указанные рекомендации, региональное министерство вышло за пределы установленной компетенции, войдя в сферу федерального правового регулирования и нарушив принцип автономности муниципальных образовательных организаций. Подобные действия министерства носят неоднократный характер.

Прокуратура республики подготовила в адрес Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина представление с требованием о незамедлительном отзыве методических рекомендаций и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства.

Накануне Минобр РТ дал разъяснение:

«Направленные начальникам отделов (управлений) образования муниципальных образований Республики Татарстан методические рекомендации с приложением примерных недельных учебных планов начального общего и основного общего образования для образовательных организаций Республики Татарстан № 11294/17 от 04.11.2017 не подлежат применению до внесения соответствующих изменений в федеральную нормативно-правовую базу» – говорится в ответе.