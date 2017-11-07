Прокуратура РТ потребовала отозвать новый учебный план по татарскому

Прокуратура Республики Татарстан изучила «Методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов для образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», подготовленные и распространенные региональным министерством образования и науки 3 ноября 2017 года.
Выявлено его несоответствие федеральному законодательству. Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом – Министерством образования и науки России.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, издавая указанные рекомендации, региональное министерство вышло за пределы установленной компетенции, войдя в сферу федерального правового регулирования и нарушив принцип автономности муниципальных образовательных организаций. Подобные действия министерства носят неоднократный характер.
Прокуратура республики подготовила в адрес Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина представление с требованием о незамедлительном отзыве методических рекомендаций и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства.
Накануне Минобр РТ дал разъяснение:
«Направленные начальникам отделов (управлений) образования муниципальных образований Республики Татарстан методические рекомендации с приложением примерных недельных учебных планов начального общего и основного общего образования для образовательных организаций Республики Татарстан № 11294/17 от 04.11.2017 не подлежат применению до внесения соответствующих изменений в федеральную нормативно-правовую базу» – говорится в ответе.
Комментарии посетителей
Ну и прокуратура!... Ну и даёт государево око!... Зауважал!...
Вы, Константин, наверное, сюда недавно приехали - иначе бы другое чувствовали... Все местные или давно живущие...
челны- вся страна строила
Чувствую, что скоро всех заставят принять Ислам... в Татарстане же живем
на бирже труда- тоже только такие вакансии ,и что теперь,похлеще специалисты работу найти не могут
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Прокуратура Татарстана изучила «Методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов для...
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