Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Прокуратура Татарстана принесла официальные извинения от имени государства сыну бывшего министра юстиции РТ Ильдару Курманову, отбывшему срок за хищение 47 млн рублей у компании «Леруа Мерлен». Письмо с извинениями за подписью и. о. прокурора республики Сергея Старостина опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» экс-глава минюста Мидхат Курманов.

Прокуратура извинилась «за причиненный вред в связи с привлечением к уголовной ответственности» по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

За Ильдаром Курмановым признано право обратиться в суд с требованием возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, пишет «БИЗНЕС Online».

Напомним, Вахитовский районный суд Казани приговорил Курманова к 6 годам колонии общего режима: из шести заявленных обвинением статей суд признал его виновным лишь по одной — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Из обвинения был исключен такой признак, как использование служебного положения, хотя на тот момент Ильдар Курманов служил в минэнерго РТ начальником юротдела.

Впоследствии суд переквалифицировал действия Курманова-младшего на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и смягчил наказание до 3 лет колонии-поселения. Он вышел на свободу в марте этого года, отбыв большую часть наказания в СИЗО. Защита намерена добиться полного оправдания Ильдара Курманова.

"Ильдар Курманов был признан виновным и осуждён за совершение уголовно-наказуемого деяния - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Это подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. Действительно по ряду статей судом Курманов был оправдан судом, который в своем решении закрепил его право на реабилитацию. По закону (статья 136 Уголовно-процессуального кодекса) за прокурором закреплена обязанность от имени государства принести официальные извинения реабилитированному за причиненный ему вред. При этом уголовно-процессуальный закон не конкретизирует, какой именно прокурор должен принести такое извинение. В случае с Курмановым извинения от имени государства принес исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Сергей Старостин. Сама процедура принесения извинений реабилитированному является стандартной и давно отработана в деталях прокуратурой по прописанным в законе правилам" - пояснили "Вечерним Челнам" в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.