Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

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08 сентября в 15:43
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ

Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.

08 сентября в 15:27
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день

На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
08 сентября в 15:02
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение

До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.

08 сентября в 14:14
В Челнах прошли первые казачьи венчания
В Челнах прошли первые казачьи венчания

3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.

08 сентября в 13:56
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью

Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.

08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха

Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.

08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры

До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.

08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра

По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.

08 сентября в 11:35
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.

08 сентября в 11:18
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта

Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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08 сентября 2017г. 15:52

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в 11:35
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Прокуратура Татарстана принесла официальные извинения от имени государства сыну бывшего министра юстиции РТ Ильдару Курманову, отбывшему срок за хищение 47 млн рублей у компании «Леруа Мерлен». Письмо с извинениями за подписью и. о. прокурора республики Сергея Старостина опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» экс-глава минюста Мидхат Курманов.

Прокуратура извинилась «за причиненный вред в связи с привлечением к уголовной ответственности» по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

За Ильдаром Курмановым признано право обратиться в суд с требованием возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, пишет «БИЗНЕС Online».

Напомним, Вахитовский районный суд Казани приговорил Курманова к 6 годам колонии общего режима: из шести заявленных обвинением статей суд признал его виновным лишь по одной — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Из обвинения был исключен такой признак, как использование служебного положения, хотя на тот момент Ильдар Курманов служил в минэнерго РТ начальником юротдела.

Впоследствии суд переквалифицировал действия Курманова-младшего на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и смягчил наказание до 3 лет колонии-поселения. Он вышел на свободу в марте этого года, отбыв большую часть наказания в СИЗО. Защита намерена добиться полного оправдания Ильдара Курманова.

"Ильдар Курманов был признан виновным и осуждён за совершение уголовно-наказуемого деяния - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Это подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. Действительно по ряду статей судом Курманов был оправдан судом, который в своем решении закрепил его право на реабилитацию. По закону (статья 136 Уголовно-процессуального кодекса) за прокурором закреплена обязанность от имени государства принести официальные извинения реабилитированному за причиненный ему вред. При этом уголовно-процессуальный закон не конкретизирует, какой именно прокурор должен принести такое извинение.  В случае с Курмановым извинения от имени государства принес исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Сергей Старостин. Сама процедура принесения извинений реабилитированному является стандартной и давно отработана в деталях прокуратурой по прописанным в законе правилам" - пояснили "Вечерним Челнам" в пресс-службе Прокуратуры Татарстана. 

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