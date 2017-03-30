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30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.

30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
В Челнах поезд сбил женщину

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.

30 марта в 16:07
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков

В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав.

30 марта в 14:32
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах

Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

30 марта в 13:55
Татфондбанк начал принимать претензии
Татфондбанк начал принимать претензии

Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей.

30 марта в 12:49
В Казани школьный психолог покончил с собой
В Казани школьный психолог покончил с собой

29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Он оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном.

30 марта в 11:07
В Челнах увеличилось количество безработных
В Челнах увеличилось количество безработных

По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату.

30 марта в 11:04
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший

По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку.

30 марта в 10:49
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение

Его задержали осенью 2015 года в аэропорту Бегишево, когда он, забрав детей, пытался улететь в Стамбул.

30 марта в 09:40
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана

Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
30 марта 2017г. 20:03

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в 16:07
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков

Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков

Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав. Текст размещен на официальном сайте прокуратуры республики и доступен по ссылке.

В разработке памятки также принимали участие специалисты Казанского юридического института (филиала) Академии генеральной прокуратуры РФ.

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