Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр

Внести правки в локальные школьные акты «Положение о школьной форме» потребовала прокуратура Тюлячинского района у директоров четырех общеобразовательных учреждений.

- В ходе мониторинга официальных школьных сайтов выявлено, что в данных «Положениях...» прописано, что учащимся запрещено посещать занятия без школьной формы, в то время как законом данное ограничение не предусмотрено, - сообщил «Вечерней Казани» помощник прокурора Тюлячинского района Ильнур Мухаметзянов.

Также районная прокуратура обнаружила, что в упомянутых нормативных актах администрация школ установила требования к внешнему виду учеников, в частности к прическе, маникюру, украшениям, аксессуарам. Однако такие дополнительные требования, кроме установленных стандартов школьной одежды, федеральным законодательством не предусмотрены, отметили в прокуратуре.

- В одной из школ администрация запретила являться на учебу с экстравагантными прическами, например панк, ноль, крашеными волосами. Мальчикам нельзя носить ободки для волос и хвосты на затылке, девочкам - яркий маникюр с рисунком и стразами. Всем школьникам запрещено носить массивные броши, перстни и другие украшения, - привел выдержки из «Положения...» Мухаметзянов.