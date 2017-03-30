Прокуратура требует закрыть реабилитационный центр в Челнах

Набережночелнинский городской суд удовлетворил исковое заявление о приостановлении деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации «Содействие», которая занимается помощью лицам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости и лицам без определенного места жительства.
Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что организация осуществляет реабилитацию наркозависимых и социально неблагополучных граждан. Надзорным органом установлено, что центр располагается в жилой квартире, а не в специализированном помещении, что запрещено законодательством.
Кроме того, в используемой квартире не соблюдались правила пожарной безопасности.
"В том числеруководителем организации и ответственным лицом не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума за пожарную безопасность, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, не заведен журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего лица" - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Также в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, поскольку установлено, что для внутренней отделки используются материалы не в соответствии с функциональным назначением помещений, при поступлении на лечение пациенты не обследуются на туберкулез, ВИЧ, маркеры гепатитов, сифилис.
Комментарии посетителей
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
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