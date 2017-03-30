Прокуратура требует закрыть реабилитационный центр в Челнах

Набережночелнинский городской суд удовлетворил исковое заявление о приостановлении деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации «Содействие», которая занимается помощью лицам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости и лицам без определенного места жительства.

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что организация осуществляет реабилитацию наркозависимых и социально неблагополучных граждан. Надзорным органом установлено, что центр располагается в жилой квартире, а не в специализированном помещении, что запрещено законодательством.

Кроме того, в используемой квартире не соблюдались правила пожарной безопасности.

"В том числеруководителем организации и ответственным лицом не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума за пожарную безопасность, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, не заведен журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего лица" - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Также в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, поскольку установлено, что для внутренней отделки используются материалы не в соответствии с функциональным назначением помещений, при поступлении на лечение пациенты не обследуются на туберкулез, ВИЧ, маркеры гепатитов, сифилис.