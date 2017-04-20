Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

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19 апреля в 16:20
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»

О задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года.

19 апреля в 15:05
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли

Такие данные за первый квартал привел Роспотребнадзор на депутатской комиссии.

19 апреля в 13:20
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей

Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

19 апреля в 12:37
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля

Судоходным компаниям рекомендовано завершить ремонт судов и дебаркадеров, своевременно выставить навигационные знаки на трассы по маршрутам движения пассажирского флота.

19 апреля в 11:55
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве

Два из них со смертельным исходом. Кстати, за 2016 год на производстве было травмировано 38 человек.

19 апреля в 11:31
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Лицам же, детям которых в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду, – предоставлять пособие в фиксированном размере.

19 апреля в 11:15
В Татарстане оползень разрушил газопровод
В Татарстане оползень разрушил газопровод

Без газа в районе осталась школа, медпункт и 166 жилых домов, подсчитывается ущерб и ведутся ремонтные работы.

19 апреля в 10:25
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

В многоквартирном доме не организован изолированный от жильцов вход в реацентр, а пациентов при поступлении на лечение не обследуют на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис.

19 апреля в 09:29
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом

В Челнах температура к обеду упадет ниже нуля, ожидается обильный снегопад.

19 апреля в 09:27
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ

Вездеход “Шерп”, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире и позволяет покорять бездорожье в сложнейших погодных условиях, сразу понравился президенту Татарстана.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
20 апреля 2017г. 04:12

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в 10:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

Прокуратура Набережных Челнов обратилась в суд с иском о приостановке работы реабилитационного центра «Путь преодоления Татарстан». Пациентов реацентра, расположенного в многоквартирном доме, не обследуют на ВИЧ, а в самом помещении не соблюдаются требования пожарной безопасности, выяснило надзорное ведомство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Общественная организация «Путь преодоления Татарстан» занимается реабилитацией наркозависимых и социально неблагополучных граждан. При этом центр расположен в квартире жилого дома, тогда как по закону такая деятельность разрешена только в специализированном помещении.

В многоквартирном доме не организован изолированный от жильцов вход в реацентр, а пациентов при поступлении на лечение не обследуют на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис. Руководители организации используют светильники со снятыми колпаками, журнал учета инструктажей по пожбезопасности не ведется, пишет «БИЗНЕС Online».

«Выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности общественной организации», — сообщается на сайте прокуратуры РТ.

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