Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах

Прокуратура Набережных Челнов обратилась в суд с иском о приостановке работы реабилитационного центра «Путь преодоления Татарстан». Пациентов реацентра, расположенного в многоквартирном доме, не обследуют на ВИЧ, а в самом помещении не соблюдаются требования пожарной безопасности, выяснило надзорное ведомство.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Общественная организация «Путь преодоления Татарстан» занимается реабилитацией наркозависимых и социально неблагополучных граждан. При этом центр расположен в квартире жилого дома, тогда как по закону такая деятельность разрешена только в специализированном помещении.
В многоквартирном доме не организован изолированный от жильцов вход в реацентр, а пациентов при поступлении на лечение не обследуют на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис. Руководители организации используют светильники со снятыми колпаками, журнал учета инструктажей по пожбезопасности не ведется, пишет «БИЗНЕС Online».
«Выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности общественной организации», — сообщается на сайте прокуратуры РТ.
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