Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района

Прокуратура Тукаевского района провела проверку после публикации в СМИ о получении травмы учащейся одной из школ Тукаевского района.

Инцидент произошел 10 октября 2017 года в поселке Круглое Поле. Семиклассница получила травму позвоночника в ходе конфликта с учениками. На следующий день администрация школы провела расследование несчастного случая, результаты которого обсуждены на заседании Совета профилактики в образовательной организации.

«Вместе с тем руководство и ответственные сотрудники школы допустили ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, в том числе по соблюдению прав и свобод обучающихся, созданию безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье» – сообщает пресс-служба надзорного органа. – «Так, не были приняты меры по организации оказания пострадавшей первой доврачебной помощи, в том числе: оценка состояния пострадавшей, определение характера травмы, вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для транспортировки пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию».

Кроме того, о случившемся не было сообщено родителям пострадавшей.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес исполняющего обязанности руководителя Исполнительного комитета Тукаевского района представление с требований об устранении нарушений закона