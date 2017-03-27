Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил провести проверку в связи с публикацией в СМИ открытого письма депутата челнинского горсовета Сергея Яковлева. Об этом "Вечерке" сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям указанных в письме должностных лиц на предмет соблюдения ими антикоррупционного законодательства. В случае выявления нарушений законов будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснил старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.

Напомним, что депутат горсовета Сергей Яковлев опубликовал открытое письмо-заявление в "живом журнале", где просит прокуратуру проверить родственные связи в администрации города.