Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил провести проверку в связи с публикацией в СМИ открытого письма депутата челнинского горсовета Сергея Яковлева. Об этом "Вечерке" сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям указанных в письме должностных лиц на предмет соблюдения ими антикоррупционного законодательства. В случае выявления нарушений законов будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснил старший помощник прокурора Руслан Галиев.
Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.
Напомним, что депутат горсовета Сергей Яковлев опубликовал открытое письмо-заявление в "живом журнале", где просит прокуратуру проверить родственные связи в администрации города.
Комментарии посетителей
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
Они очень талантливые ....mail.ru
Завидовать ЭТОЙ семье.... Нет уж...Спасибочки... И многодетность здесь не при чём. А то, что в семье тунеядцев,...
А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека...
О, как...Не заботится государство о таких семьях.... А с чего это о них заботиться? Мат.капитал получили? Право...
Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что...
Куда мир катится -нападают на врачей, ужас! В сталинские времена таких бы расстреляли без суда и следствия. А...
Член ЕдРо и творит такое... Мне это снится?)
Клан ?
Был на митинге в Наб. Челнах. Ушел чуть раньше. По дороге около 500 м. останавливает чел. в штатском,показал...
А причём тут ботаники и биологи. Понятие “овощи” - это сугубо кулинарный, кухонный термин. Всё, что в растениях...
Хорошо, что такие штуки поддерживают
С этими трамваями одна сплошная беда((((
в статье вообще ничего про здоровье то не сказано. речь о другом же
Если бы был ответ на эту проблему? Его просто не существует. Каждая семья несчастна по своему.
Во всех “рыбных местах” побывал товарищ....Если не справился с ситуацией вТФБ, то зачем такого...
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ..! Слабое место .., - жидофашизма - ( Чубайсо - Абрамовичей , Порошенко - Коломойских и...
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ..! РОССИЯ.., - ПРОШЛОЕ , - НАСТОЯЩИЕ И ГРЯДУШИЕ..! “Бог, многократно и многообразно...
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ..! РОССИЯ.., - ПРОШЛОЕ , - НАСТОЯЩИЕ И ГРЯДУШИЕ..! “Бог, многократно и многообразно...