Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов

В рамках отбора резидентов промышленного парка «Развитие», делегация во главе с заместителем руководителя Исполнительного комитета Наталией Кропотовой накануне посетила предприятие «Пенопласт НЧ», сообщает пресс-служба исполкома города.
ООО «Пенопласт НЧ» зарегистрировано в 2016 году и является новой компанией по производству пенополистирольных плит утепления.
В соответствии с планом компании на 2017 год, уровень производства и отгрузки товаров составит 45000 куб.м. готовой продукции. В настоящий момент компания осуществляет свою деятельность в Набережных Челнах и располагается на территории треста «Подряд».
Компания обладает потенциалом для создания новых производственных мощностей, который нивелируется высокими издержками, связанными арендной платой.
В связи с этим, компания не имеет возможности выйти на новый для себя рынок товаров пенополистирольного происхождения.
Размещение в промышленном парке «Развитие», имеющем льготную арендную плату, позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.
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