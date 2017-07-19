Пропавшего без вести подростка в РТ нашли мертвым

18 июля 2017 года в заброшенном домике в одном из садоводческих обществ Альметьевского района обнаружено тело 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. На голове покойного был пакет, а рядом лежала зажигалка. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газом.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Подросток числился пропавшим без вести с 16 июля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.