Протаранивший казанский аэропорт лихач не уйдет от уголовной ответственности

Руслан Нуртдинов – лихач, протаранивший казанский аэропорт не уйдет от уголовной ответственности, сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ СКР на транспорте Дмитрий Захаров, пишет ИА «Татар-информ»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что челнинскому экс-полицейскому, который на машине въехал в здание аэропорта в Казани, удалось избежать уголовной ответственности и он отделается наказанием в виде 27 суток административного ареста.
Однако, по информации Дмитрия Захарова, Нуртдинова обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также будет рассмотрена возможность привлечения его к ответственности по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Хулиганство». Только по последней статье ему может грозить до 8 лет лишения свободы. К слову, общая сумма причиненного аэропорту вреда порядка 9 миллионами рублей.
Напомним, 21 декабря 2016 года водитель «Лады» 15-й модели Руслан Нуртдинов не подчинился требованиям сотрудников ДПС, въехал на территорию казанского аэропорта, 23 декабря он был арестован. В суде Нуртдинов заявил, что совершил этот поступок из-за большой любви
Комментарии посетителей
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