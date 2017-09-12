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12 сентября в 13:58
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана
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Для желающих будет предоставлен комфортабельный автобус. Поездка бесплатная.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 13:58
Рубрика: Вечерка On-Line

Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана

Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана

Сегодня в Госсовете Татарстана состоялось совместное заседание комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и комитета по социальной политике. На нем был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в статью 21 ЗРТ "Об образовании", которым предлагается отменить "абонентскую плату" за посещение ребенком детского сада. Документ был внесен в Госсовет депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым. Профильные комитеты Госсовета проект не поддержали.

Напомним, по данным КПРФ, Татарстан — единственный субъект Приволжского федерального округа, где есть "абонентская плата" за детские сады. То есть родители оплачивают присмотр и уход за ребенком, даже если он пропустил детский сад по болезни. Прокофьев же предложил освободить родителей от отплаты тех дней, когда ребенок не посещал детский сад по уважительной причине.

На заседании комитетов Артем Прокофьев напомнил о приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8, который содержит примерную форму договора с дошкольными учреждениями. Из приказа следует, что родители должны платить только за оказанные услуги. "Почему родители в Татарстане находятся в худшем положении, чем в других регионах? Такие вещи неприемлемы и должны быть искоренены", — указал Прокофьев.

Однако депутаты не стали поддерживать его предложение, обеспокоившись тем, что оно увеличит нагрузку на бюджеты. "Стопроцентно здоровых детей нет. У любого ребенка может найти болезнь", — заявила глава комитета по соцполитике Светлана Захарова. А ее заместитель Татьяна Воропаева сказала, что есть дети, которые годами не посещают годами детский сад.

Против законопроект Прокофьева выступила прокуратура. Ее представитель Галина Синякова сказала, что проект "невозможно поддержать", поскольку "мы не имеем права вмешиваться в процесс" начисления платы за детский сад.

Аргументы своих оппонентов Прокофьев назвал "уловкой", чтобы сохранить существующий порядок начисления платы, который "нарушает федеральный".

Однако в итоге большинство депутатов проголосовали против проекта. Его поддержали только сам Прокофьев и Руслан Юсупов (ЛДПР).

Ранее Прокофьев получил отзыв на свой законопроект — власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения "повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики". "Принятие представленного проекта не поддерживаю", — говорится в заключении президента республики Рустама Минниханова.

Госсовет Татарстана примет окончательное решение по проекту на заседании 21 сентября, пишет портал idelreal.org.

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