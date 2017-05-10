Птичий грипп: в магазинах Татарстана ищут зараженную индюшатину

Геном вируса гриппа А был обнаружен в мясе индейки, которое в мае завезло в Татарстан из Ростовской области челнинское предприятие «Камрегионпродукт».

Как сообщили сегодня журналистам на брифинге, проведенном в связи со вспышкой птичьего гриппа на птицекомплексе «Лаишевский», всего для реализации в нашей республике было завезено 326 тонн индюшатины. Из них, как показали проведенные на месте анализы, 22 тонны оказались зараженными штаммом вируса птичьего гриппа, пишет "Вечерняя Казань".

Известно, что 7 тонн мяса из Ростовской области поступили в торговые точки Казани. Сейчас перед инспекторами ветнадзора поставлена задача найти индюшатину и провести ее экспертизу.