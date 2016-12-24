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Сегодня в новостях:
23 декабря в 16:08
Путин: Центробанк активно работает с руководством Татарстана
Путин: Центробанк активно работает с руководством Татарстана

Президент во время пресс-конференции ответил на вопрос по проблемам в банковском секторе РТ.

23 декабря в 15:33
В Челнах под видом коммунальщиков действуют мошенники
В Челнах под видом коммунальщиков действуют мошенники

Неизвестные женщины представляются сотрудницами управляющих компаний и просят жителей подписать документы - якобы акты о проделанной за год работе.
23 декабря в 11:43
В Челнах клиенты “ИнтехБанка” требуют объяснений по ситуации с их вкладами
В Челнах клиенты “ИнтехБанка” требуют объяснений по ситуации с их вкладами

Сегодня стало известно, что в банке, по аналогии с Татфондбанком, введена временная администрация, счета заморожены.

23 декабря в 10:05
В татарстанских колониях зеки стали реже болеть
В татарстанских колониях зеки стали реже болеть

В колониях и СИЗО сегодня содержится более 900 ВИЧ-инфицированных и более 350 больных активным туберкулезом. В этом году удалось снизить смертность от туберкулеза - в 1,8 раз.
23 декабря в 09:09
Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли
Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли

В прокуратуре Альметьевска сообщили, что найдены двое молодых людей 24 и 27 лет, которые грели ноги над Вечным огнем. По словам молодых людей, они не оскверняли памятник и злого умысла у них не было.

23 декабря в 08:45
ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших
ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших

Двумя победами завершает ХК «Челны» уходящий 2016 год. Благо и сил не было затрачено на эти «виктории», сопернику из Саратова присуждены два технических поражения.

23 декабря в 08:37
Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам
Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам

Власти России решили ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов после того, как в Иркутске погибли 72 человека, отравившись “Боярышником”.

23 декабря в 08:22
В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела
В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела

40-летний мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

23 декабря в 08:19
В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить
В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить

Свою вину мать девочки признала. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Индекс правды: 85%
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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
24 декабря 2016г. 18:06

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в 16:08
Рубрика: Вечерка On-Line

Путин: Центробанк активно работает с руководством Татарстана

Путин: Центробанк активно работает с руководством Татарстана

Центробанк активно работает с руководством Татарстана по проблемам в банковском секторе, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, сообщает "Эфир-24".

«Насколько мне известно, ЦБ активно работает с руководством Татарстана. Президент Татарстана, правительство Татарстана, а эта республика у нас с точки зрения развития и по многим другим вопросам является одним из лидеров среди субъектов РФ, они совместно с Банком России работают. Ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц. Работа Центрального банка и руководства Татарстана продолжается, и продолжается достаточно гармонично», - сказал Путин.

Напомним, 15 декабря Центробанк в связи «с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» ввел в Татфондбанк временную администрацию на шесть месяцев, а 23 декабря такие же меры были приняты в отношении «ИнтехБанка». Выплаты вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» начнутся 26 декабря и 13 января соответственно.

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