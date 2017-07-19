Путин лишил довольствия военнослужащих, проваливших тест на наркотики

Денежного довольствия и отдельных выплат лишатся российские военнослужащие, провалившие тест на наличие наркотиков в крови. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

— Военных будут лишать пособий в связи с не прохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, — говорится в тексте документа.

Аналогичным способом военных накажут за административные правонарушения, которые связаны с потреблением наркотиков и психотропных веществ без назначения врача.