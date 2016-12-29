Указом президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие машиностроения и многолетний добросовестный труд генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин награжден Орденом Почета. Указ был подписан 26 декабря. Этим же документом было присвоено звание "Заслуженный машиностроитель РФ" Мухамадуллину Равилю Галимулловичу - фрезеровщику литейного завода, Фатыхову Альберту Вафировичу - слесарю-ремонтнику завода двигателей, Хайриеву Альгасу Нуретдиновичу - слесарю механосборочных работ автомобильного завода, Шакирову Фадису Ямилевичу - рихтовщику кузовов прессово-рамного завода.
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Сегодня в новостях:
|29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00.
|29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.
|29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда вызвали и врачей из Казани.
|29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.
|29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.
|29 декабря в 10:14
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета
Кроме того, указом президента почетные звания получили рихтовщик, слесарь, фрезеровщик КАМАЗа.
|29 декабря в 08:57
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына
Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Тогда отец схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына.
|29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)
Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.
|29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.
|29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
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Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
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А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
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“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...
А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...