Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре

Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки, внесенные в КоАП, устанавливают административный штраф до 2,5 тыс. рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До сих пор сумма штрафа была фиксированной и составляла 1,5 тыс. рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».