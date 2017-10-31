Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре

Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Поправки, внесенные в КоАП, устанавливают административный штраф до 2,5 тыс. рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До сих пор сумма штрафа была фиксированной и составляла 1,5 тыс. рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».
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