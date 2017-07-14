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17 июля в 10:57
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол

33-летняя Татьяна Андреева - владелица коллекции уникальных кукол, которые стоят целое состояние.

17 июля в 09:39
ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами
ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, в 20:27, на пересечении улицы Татарстан и проспекта Сююмбике.

17 июля в 09:22
Путин проведет “прямую линию” со школьниками
Путин проведет “прямую линию” со школьниками

Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» покажут на НТВ, сообщается на сайте телеканала.

17 июля в 08:40
Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты
Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты

15 июля в Парке Победы прошло очередное занятие социально-культурного проекта «Просто танцуй», направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

17 июля в 08:22
В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»
В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»

Принимается любая помощь: пошив школьной формы для учеников, закупка необходимой техники или просто перевод денежных средств на счет учреждения.

17 июля в 08:17
В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш
В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш

Предварительно, полицейские из-за своей небрежности потеряли гашиш. Пытаясь избежать наказания, сотрудники из отдела полиции “Юдино” не сообщили об этом, опасаясь ответственности.

17 июля в 08:13
Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ
Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ

Людей с положительным ВИЧ-статусом не обнаружено.

17 июля в 08:10
В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)
В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)

Родители девочки не смогли самостоятельно вызволить 3-летнюю малышку, пришлось вызывать спасателей.

17 июля в 08:05
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные

По мнению ученых, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

14 июля в 16:06
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

Следственный комитет проводит доследственную проверку.


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Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Новости

Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
17 июля 2017г. 11:18

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в 09:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Путин проведет “прямую линию” со школьниками

Путин проведет &#8220;прямую линию&#8221; со школьниками

Президент РФ Владимир Путин встретится со школьниками из 66 регионов страны в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где он ответит на их вопросы в прямом эфире. Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» покажут на НТВ, сообщается на сайте телеканала. Глава государства пообщается со школьниками 21 июля. На встрече ребята лично зададут Путину свои вопросы, которые можно отправить через официальный аккаунт НТВ «ВКонтакте».

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