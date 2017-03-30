Путин ввел ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете трансляции судебных заседаний без разрешения судьи, сообщает РБК.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки, согласно которым транслировать открытые судебные заседания в интернете, а также по радио и телевидению допускается только с разрешения суда. Также разрешение будет необходимо для проведения видео- и фотосъемки. Транслировать заседания на стадии досудебного производства запрещено.

Для лиц, получивших разрешение на трансляцию или съемку, суд вправе установить ограничения. «Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в заседании», — говорится в документе.