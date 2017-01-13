Пьяная жительница Челнов в носках устроила скандал сотрудникам ГИБДД

Обморожение первой и второй степени рук и ног диагностировали у жительницы Набережных Челнов, которая поскандалила с сотрудниками ГИБДД на 4 км автомобильной трассы «Мамадыш-Кукмор», пишут «Вести Камаза».

8 января автоинспекторы остановили автомобиль. Внутри были пьяные водитель и его жена. Выяснилось, что после празднования Рождества они возвращались из Вятских Полян. Пока полиция разбиралась с водителем, его жена выскочила в носках на дорогу и потребовала отпустить их. В тот день в Мамадыше было 20-25 градусов мороза.

Сотрудники ГИБДД вызвали скандалистке «скорую». Однако от госпитализации женщина отказалась.