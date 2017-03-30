Пьяный челнинец ограбил своего приятеля

До семи лет лишения свободы грозит 20-летнему челнинцу за грабеж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.

По данным правоохранителей, двое челнинцев распивали спиртные напитки в одной из квартир в поселке Сидоровка. В середине застолья собутыльники поспорили. Скандал затянулся, и 20-летний хозяин квартиры поставил точку в конфликте, отобрав у гостя 13 тысяч рублей и сотовый телефон.

Пострадавший, 42-летний ранее судимый челнинец, обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Похищенные же ценности 20-летний мужчина не вернул. По его словам, он успел деньги потратить, а телефон продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".