Пять новых светофоров появятся на Московском проспекте

Дорожники поставят их на пересечениях Московского с улицами Нармианова и Шамиля Усманова, Беляева и Комарова, на пересечении Набережночелнинского проспекта с улицей Нариманова, передает пресс-служба исполкома города.

Как рассказал директор ООО «Транссигнал» Ринат Шаяхметов, стойки новых светофоров сделаны из горячего оцинкованного покрытия. Лампы – светодиодные, сверхъяркие. Все контролирующие устройства надёжнее прежних.

Большинство светофоров смонтировано и уже работают. Сейчас рабочие ставят светофоры на пересечении улиц Нариманова и Шамиля Усманова.

Отметим, количество светофоров в Набережных Челнах увеличится. В первую очередь их установят на опасных участках дорог и в местах частых ДТП.