Пятница - самый аварийный день в Челнах

На этот день приходится 17% всех ДТП.

Так, в 2016 году, в пятницу было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и ранено 131. Такие цифры привел сегодня во время пресс-конференции начальник ГИБДД города Радий Кадиков.

Следущий, по концентрации аварий, день в минувшем году был понедельник (112 ДТП: один человек погиб и 137 ранено). При этом, анализ распледеления происшествий по времени суток показывает, что самое аварийное время на сегодняшний день с 15 до 18 часов.

Подробный материал с пресс-конференции читайте позже на нашем сайте.