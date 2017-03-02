Рабочий «Камаза» ударил ножом в спину земляка

19-летнего уроженца Баймакского района Башкортостана с ножевым ранением в спину доставили в больницу Набережных Челнов, передает пресс-служба городского управления МВД.

Выяснилось, что он поссорился с 18-летним земляком, с которым жил в съемной квартире в Челнах. Во время конфликта последний схватился за нож. Нападавшего задержали. В отношении него следователи возбудят уголовное дело по соответствующей статье.

Известно, что оба работают на одном из заводов «Камаза» и ранее не судимы.