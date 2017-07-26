Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии на 200 рублей

Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - сообщили в ведомстве.
Комментарии посетителей
Не надо оправдывать фельдшера молниеносной пневмонией. Она видела, что ребенок кашляет, температура 37,5 явно...
Чем меньше возраст ребёнка, тем стремительнее у него развивается пневмония. Был случай, когда скорая на...
Мне любопытно, хотели бы Вы жить возле автомойки. Очень некрасиво так насмехаться над человеком, которого...
Наказать медиков будет практически невозможно и вот почему. Пневмония не развивается сама по себе. Ее...
Он руководитель всех коммунальных служб города. И раз Челны вошли в Топ России по качеству услуг ЖКХ, это его...
Зачем на фото Киямов, самый худший руководитель в исполкоме города. Его гнать нужно с треском из исполкома....
Лучше бы Кадиков за своими сотрудниками смотрел! С дачи ехать невозможно. Тыкают каким-то дешевым китайским...
Желаю тем кто дал добро и проводил эти работы быть раздавленными так же вместе со всей своей семьёй!!
Ублюдки.
Эти нихрена не боятся, они давно себя считают уже богами. Пепел вместо души. Не понимаю - почему такое ... лезет...
Просто ужас. Предыдущую вашу статью читала, плакала, после этой рыдали всей семьей. Не пойму, как еще держатся...
Как можно судить человека по его лицу а то что у него на мундире медали это как? Медали купить нельзя их...
Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц...
У Закирова у самого вид бандита, вряд ли такой человек честен и чистый.
аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как...
Вот нахрена нам все эти пикетёры. Лучше бы эти пикетеры взяли метлы и мешки для мусора и убрались бы там где...
Родителям вообще не стоит эту фигню покупать.
Доллар и евро переоценены. Причем переоценены нашей же стороной. Попробуй у них прожить на 300 долларов или 300...